الخسارة الأولى لـ علاء عبد العال.. البنك الأهلي يحقق انتصاره الثاني في الدوري على حساب أسوان

نجح فريق البنك الأهلي في الفوز بنتيجة 2-0 أمام أسوان ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 اليوم الأحد على استاد بتروسبورت.

سجل أهداف البنك الأهلي الثنائي فادي فريد ومحمد بسيوني.

ورفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ14. فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المركز الـ12.

إثارة مبكرة ثم هدوء وحذر

الإثارة بدأت مع الدقيقة 11 مع أولى الهجمات الخطرة في اللقاء أسفرت عن ركلة جزاء، بعد عدة تمريرات من لاعبي أسوان ثم تمريرة طولية إلى أحمد سالم صافي لاعب أسوان، لكن محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي عرقل اللاعب داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتصدى الزنفلي لركلة الجزاء في الدقيقة 13 من عمرو الحلواني لاعب أسوان.

وهدد إيمانويل إيجيبتور مرمى البنك الأهلي بعد ركلة حرة مباشرة ورأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأرسل بهاء مجدي تمريرة طولية رائعة وصلت إلى موسى دياوارا لكن ضغط من شبانة ومحمد جابر مدافعي أسوان، أبعدا الكرة قبل وصولها إلى محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 32.

وتألق أحمد الصغيري لاعب أسوان في الدقيقة 39 وراوغ لاعبي البنك الأهلي قبل أن يقرر التسديد من على حافة منطقة الجزاء لكن الزنفلي تألق وأمسك الكرة.

أهداف وهجمات متبادلة

جاء هدف المباراة الأول بعد تمريرة بينية وصلت إلى محمد بسيوني وكرة عرضية أرضية وصلت إلى فادي فريد على حافة منطقة الست ياردة ليضعها بيمناه في المرمى في الدقيقة 56.

وكاد حمزة مجدي لاعب أسوان أن يتعادل في الدقيقة 70 بعد خطأ فادح من محمد دبش لاعب البنك الأهلي، ليحصل حمزة على الكرة من الطرف الأيمن ويسدد بقوة كبيرة لكن الزنفلي حارس البنك الأهلي يتألق ويبعد الكرة.

وأضاف محمد بسيوني الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد كرة في وسط الملعب سيطر عليها فادي فريد أمام محمد جابر مدافع أسوان وأرسل تمريرة بينية إلى بسيوني الذي انطلق وسدد وسجل هدفا رائعا في شباك عمر رضوان.

وكاد إيمانويل إيجيبتور أن يقلص الفارق لصالح اسوان، بعد أن سقطت الكرة التي أبعدها الزنفلي في الدقيقة 76 أما اللاعب لكنه سددها أعلى المرمى.

وأرسل محمود سيد لاعب البنك الأهلي عرضية خطيرة للغاية في الدقيقة 78 تصل أمام كريم بامبو داخل منطقة الجزاء وحيدا لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

وأرسل عمرو الحلواني كرة ثابتة بطريقة رائعة إلى إيجيبتور في الدقيقة 91 ليسدد برأسية متقنة لكنها مرت أعلى العارضة.

الخسارة الأولى وانتصار منذ فترة طويلة

وتعد تلك هي أول خسارة لعلاء عبد العال مع أسوان منذ توليه المهمة في شهر يناير الماضي، بعد 8 مباريات تعادل في 4 وفاز في 3 في كل المسابقات وخسر واحدة.

أما البنك الأهلي فحصد انتصاره الثاني هذا الموسم منذ أن فاز في الجولة الثالثة على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0.

وخاض البنك الأهلي 14 مباراة فاز مرتين وخسر 5 وتعادل 7.