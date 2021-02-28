بيرلو: كنا ندرك صعوبة مباراة فيرونا.. والملعب لم يكن في أفضل حالاته

الأحد، 28 فبراير 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

تأسف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على ضياع نقطتين بالتعادل مع هيلاس فيرونا، وألقى ببعض اللوم على سوء أرضية الملعب.

وتعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق على استاد مارك أنطونيو بينتيجودي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التعادل مع فيرونا أمر مؤسف لأننا كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة".

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وأضاف "لعبنا بشكل جيد وأحرزنا التقدم. لكن لم نتعامل بشكل جيد مع المباراة بعد أن سجلوا التعادل. كان يجب أن نضغط عليهم وهذه هي التفاصيل التي تصنع الفارق".

وأكمل "تراجعنا في الشوط الثاني وعندما انخفضت وتيرة المباراة نجحوا في إيجاد مساحات".

وتابع "اللعب أمام فيرونا عندما يقوموا بالضغط ليس أمرًا سهلًا. يجب أن تعرف ما ستفعله بالكرة قبل أن تصل لك".

وأتم المدرب الإيطالي "لم يكن الملعب في أفضل حالة مما جعل الأمور أصعب".

وتعثر يوفنتوس مجددا وتعادل مع هيلاس فيرونا، ليتيح الفرصة إلى قطبا ميلانو لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس، فيما سجل أنطوان باراك هدف هيلاس فيرونا.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ46 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فيرونا للنقطة الـ35 في المركز الثامن.

أندريا بيرلو يوفنتوس
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