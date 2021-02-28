حوار في الجول – ميدو: شرطي الوحيد لتولي المنصب الجديد كان عدم تدريب بيراميدز.. هذا النادي وُلد كبيرا

في يومه الأول لتولي مسؤولية المستشار الفني والمتحدث الرسمي لبيراميدز، تحدث نجم الكرة المصرية أحمد حسام "ميدو" لـ FilGoal.com، عن شرطه الوحيد لقبول المهمة، خطته للفريق والنادي، وضرورة التحسن بالنسبة للنادي الذي "وُلد كبيرا" على حد وصفه.

وقال ميدو لـ FilGoal.com: "بيراميدز ناد وُلد كبيرا، ويجب على اللاعبين معرفة ذلك الأمر. أنا غير راض عن نتائج الفريق في الدوري".

وأوضح "لا مجال للتهاون لأن هذا النادي كُتب عليه أن يكون كبيرا".

وكشف "شرطي الوحيد لتولي المسؤولية، وأوضحته لملاك بيراميدز، هو أنني لن أدرب الفريق. لن أدرب الفريق خلال أي مرحلة في هذه التجربة".

وشدد "لدي خطة عمل أبدأ في تنفيذها بداية من اليوم، تنطلق من متابعة قطاع الناشئين لإخراج عناصر مميزة للفريق الأول".

واستدرك "بيراميدز يملك كل مقومات النجاح، لذلك قبلت المسؤولية. لأن بيراميدز يجب أن يكون على الطريق الصحيح".

وأكد "أي شخص سيرى نتائج الفريق في الدوري هذا الموسم سيندهش. غير راض، ولكن كلنا ثقة في اللاعبين ونجوم الفريق والجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا بالنسبة لقدرتهم على العودة".

وأردف "سأعالج بعض العداوة في الإعلام ضد بيراميدز، ولدينا القدرة على التصدي للهجوم ضده".

وأتم "سنبني جسرا جديدا للثقة مع الإعلام".

بيراميدز يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد بيرميدز لمواجهة المصري يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13.

ميدو تولى من قبل تدريب فرق الزمالك مرتين، ومصر للمقاصة، ووادي دجلة، والوحدة السعودي.

وكانت المحطة الأخيرة لصاحب الـ38 عاما مع فريق مصر للمقاصة، حتى رحل عن الفريق في شهر يناير لعام 2020.