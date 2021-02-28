طبيب الأهلي لـ في الجول: معلول قد يغيب أمام فيتا كلوب.. وناصر ماهر يعود ضد الإسماعيلي

الأحد، 28 فبراير 2021 - 15:23

كتب : أحمد الخولي

علي معلول

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهات مرتقبة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وقال أبو عبلة لـFilGoal.com:"معلول أجرى آشعة وخضع لأكثر من اختبار طبي وتحسن بشكل كبير، لكن الحكم على جاهزيته للقاء فيتا كلوب متوقف على استكمال الاختبارات. نقوم بتجربة بعض الأمور بشكل تصاعدي واحتمالات غيابه موجودة".

وواصل "ناصر ماهر بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية ولكن بدون التحامات، عقب لقاء فيتا كلوب يمكنه المشاركة بشكل طبيعي وإذا رغب الجهاز الفني في منحه بعض الوقت أمام الإسماعيلي فسيكون جاهزا من الناحية الطبية".

أخبار متعلقة
جوارديولا: ما حققناه هذا الموسم استثناء.. ولا يعني أننا توجنا باللقب مؤتمر زيدان: استعدنا الثقة.. وإيسكو موهوب لكنه يختفي رغم تألقه.. مدرب الجونة: عمر السعيد لم يستعد 100% من مستواه برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيدري

واستمر "وليد سليمان أمامه 10 أيام ليصبح جاهزا تماما وفقا للاختبارات المستمرة والبرنامج التأهيلي".

وأردف "محمود متولي عقب لقاء الإسماعيلي سوف يشارك في تدريبات محددة وهو أمر إيجابي ومبشر للغاية وربما نراه قريبا في الملعب يؤدي تدريبات الكرة وفقا لبرنامج التأهيل".

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة تتمثل في معلول ومتولي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد محمود وناصر ماهر.

ويستضيف طلائع الجيش اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ثم بعد 6 أيام يواجه ضيفه فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي 10 مارس يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي.

وجمع الأهلي 3 نقاط من أول جولتين في دور المجموعات لدوري الأبطال.

بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر وخاض الأخير 3 لقاءات أكثر من الأول.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف القصة الكاملة لـ غرامة سبورتنج لشبونة ضد الزمالك بسبب شيكابالا 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشحات وشريف يقودان الهجوم أمام طلائع الجيش 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيل يستعيد نسخته القديمة.. توتنام يسحق بيرنلي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري: لا نستطيع تحمل تكاليف المسحات الطبية.. هل الهدف إشعال أزمة في الدوري؟ 12 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الخامس على التوالي.. إنتر يحافظ على صدارة الدوري بثلاثية في شباك جنوى 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
قصة وفاء مشجعة زملكاوية لناديها.. ووعد ساسي بالبقاء 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل قمة إنجلترا – زياش يقود تشيلسي.. وراشفورد في هجوم مانشستر 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك