طبيب الأهلي لـ في الجول: معلول قد يغيب أمام فيتا كلوب.. وناصر ماهر يعود ضد الإسماعيلي

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهات مرتقبة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وقال أبو عبلة لـFilGoal.com:"معلول أجرى آشعة وخضع لأكثر من اختبار طبي وتحسن بشكل كبير، لكن الحكم على جاهزيته للقاء فيتا كلوب متوقف على استكمال الاختبارات. نقوم بتجربة بعض الأمور بشكل تصاعدي واحتمالات غيابه موجودة".

وواصل "ناصر ماهر بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية ولكن بدون التحامات، عقب لقاء فيتا كلوب يمكنه المشاركة بشكل طبيعي وإذا رغب الجهاز الفني في منحه بعض الوقت أمام الإسماعيلي فسيكون جاهزا من الناحية الطبية".

واستمر "وليد سليمان أمامه 10 أيام ليصبح جاهزا تماما وفقا للاختبارات المستمرة والبرنامج التأهيلي".

وأردف "محمود متولي عقب لقاء الإسماعيلي سوف يشارك في تدريبات محددة وهو أمر إيجابي ومبشر للغاية وربما نراه قريبا في الملعب يؤدي تدريبات الكرة وفقا لبرنامج التأهيل".

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة تتمثل في معلول ومتولي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد محمود وناصر ماهر.

ويستضيف طلائع الجيش اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ثم بعد 6 أيام يواجه ضيفه فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي 10 مارس يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي.

وجمع الأهلي 3 نقاط من أول جولتين في دور المجموعات لدوري الأبطال.

بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر وخاض الأخير 3 لقاءات أكثر من الأول.