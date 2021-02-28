مؤتمر زيدان: استعدنا الثقة.. وإيسكو موهوب لكنه يختفي

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه استعاد ثقته بنفسه بعد فوزه في آخر 5 مباريات في كل البطولات.

وطالب الفرنسي لاعبه إيسكو بالصبر نظرا لقلة مشاركته في المباريات، مشيرا إلى أهمية لاعب الوسط الإسباني للفريق.

وصرح زيدان في مؤتمر صحفي "نعرف قيمة إيسكو، إنه لاعب في ريال مدريد. لعب جيدا ضد أتالانتا وسأرى غدا موقفه من مباراة ريال سوسييداد. وظيفتي هي ضبط عدد دقائق مشاركة اللاعبين وهو أمر صعب حين تمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

وواصل "سنعتمد دوما على إيسكو، لديه مقومات عديدة لكنه يختفي. ليس خطأه لأنه لاعب وسط وهناك العديد من اللاعبين في مركزه. عليه بالصبر واستغلال الفرصة حين يشارك".

وعلق "زيزو" على مفاوضات النادي لتجديد عقد سيرخيو راموس قائد الفريق بالقول:"أتمنى الانتهاء من الأمر في أقرب وقت، ليس لدي أكثر من ذلك لأقوله".

ولم يصل الطرفان لاتفاق بعد علما بأن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في يونيو المقبل.

وانتقل زيدان للحديث عن مستوى حامل لقب الدوري بالقول:"استعدنا الثقة بالنفس نوعا ما وهذا يتضح في الملعب. أتمنى استعادة المصابين في أقرب وقت، لكن لا يمكنني تحديد وقت رجوعهم".

ويستضيف ريال مدريد فريق سوسييداد يوم الإثنين في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

يأمل زيدان مواصلة الانطلاق الطيبة لفريقه والارتقاء لوصافة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري حاليا مبتعدا بنقطة عن برشلونة الوصيف وبثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.