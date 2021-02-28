برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيدري

الأحد، 28 فبراير 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة نتيجة الفحوصات التي خضع لها لاعبه بيدري صباح الأحد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري يوم السبت.

وقال نص البيان: "تعرض بيدري لإصابة في عضلة السمانة بقدمه اليسرى وسيغيب لمدة لم يتم تحديدها بعد من الوقت".

وواصل البيان "سنواصل تقييم حالته لمعرفة متى سيصبح جاهزا للمشاركة مستقبلا".

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وكانت تقارير صحفية أبرزها من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قد أوضحت أن اللاعب سيغيب فقط عن مباراة إشبيلية المقبلة في الكأس لكنه سيعود بعدها سريعا.

وكان برشلونة قد فاز بنتيجة 2-0 أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني يوم السبت. وخرج بيدري مصابا في الدقيقة 70.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية يوم الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

في إسبانيا الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا
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