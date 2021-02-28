رغم تألقه.. مدرب الجونة: عمر السعيد لم يستعد 100% من مستواه

الأحد، 28 فبراير 2021 - 14:22

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر السعيد

يرى محمد محسن أبو جريشة مساعد مدرب الجونة أن لاعبه الجديد عمر السعيد لم يستعد 100% من مستواه، بعدما تألق مع الفريق في المباريات الأخيرة عقب الانتقال من الزمالك.

وقال أبو جريشة في تصريحات للبرنامج الإذاعي وان تو: "عمر السعيد لاعب جيد جدا، ونعرف إمكانياته، وظروف ابتعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك في الفترة الماضية"

وأضاف "لقد تحلى بالإصرار واستعادة الثقة تدريجيا بمشاركته في المباريات معنا، لم يستعد 100% من مستواه، وأمامه الكثير".

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وسجل السعيد المعار من الزمالك 3 أهداف في آخر مباراتين له مع الجونة.

وتابع "عمر لاعب هداف يجيد إحراز الأهداف، وكان الفريق بحاجة للاعب مثله خاصة بعد انتقال والتر بواليا إلى الأهلي".

وأكمل "مشوار الدوري طويل، ونجتهد لتحقيق نتائج مميزة، وعندما رحل عنا أكثر من لاعب مثل بواليا وأحمد حمدي، تأثر أداء الفريق نسبيا، لكن اللاعبين واصلوا الأداء بكل قوة وإصرار".

ويحتل الجونة المركز السادس في الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

الجونة عمر السعيد
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