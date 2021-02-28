انتهت في الدوري - أسوان (0) - (2) البنك الأهلي

تابع مباشرة مباراة أسوان والبنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

د.91 خطيييرة، كرة ثابتة من عمرو الحلواني ورأسية من إيجيبتور تمر أعلى المرمى بسلام.

د.78 عرضية خطيرة للغاية من محمود سيد تصل أمام كريم بامبو داخل منطقة الجزاء وحيدا وسدد لكن بعيدا عن المرمى.

د.76 خطييرة، الزنفلي يبعد الكرة لتسقط الكرة أمام إيجيبتور الذي سدد لكن الكرة تحولت لضربة مرمى.

د.72 جووول محمد بسيوني يسجل الثاااني في شباك عمر رضوان، كرة في وسط الملعب فادي فريد يسيطر على الكرة من محمد جابر ويمرر بينية إلى بسيوني الذي انطلق وسدد وسجل هدفا جميلا للغاية في شباك رضوان.

د.70 خطيييرة خطأ فادح من محمد دبش، ليحصل حمزة مجدي على الكرة من الطرف الأيمن ويسدد بقوة كبيرة لكن الزنفلي حارس البنك الأهلي يتألق ويبعد الكرة.

د.56 جووووول. تمريرة بينية تصل إلى محمد بسيوني وعرضية أرضية وصلت إلى فادي فريد على حافة منطقة الست ياردة ليضعها بيمناه في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.39 انطلاق واختراق من أحمد الصغيري ليقرر التسديد على حافة منطقة الجزاء لكن الزنفلي يمسك الكرة دون صعوبة.

د.32 تمريرة طولية رائعة من بهاء مجدي تصل إلى موسى دياوارا لكن ضغط من شبانة ومحمد جابر مدافعي أسوان يبعدان الكرة حتى قبل وصولها إلى محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي داخل منطقة الجزاء.

د.27 ركلة حرة مباشرة ورأسية من داخل منطقة الجزاء من إيمانويل إيجيبتور لاعب أسوان تمر أعلى عارضة مرمى الزنفلي.

د.13 إثااارة مبكرة، الزنفلي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من عمرو الحلواني.

د.11 أولى الهجمات الخطرة في اللقاء تسفر عن ركلة جزاء. تمريرات من لاعبي أسوان ثم لعبة طولية إلى أحمد سالم صافي لاعب أسوان لكن الزنفلي حارس البنك الأهلي يعرقل اللاعب داخل المنطقة ليحتسب الحكم فورا ركلة جزاء.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل