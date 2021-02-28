استراحة في الدوري - أسوان (0) - (0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 28 فبراير 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان

تابع مباشرة مباراة أسوان والبنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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د.39 انطلاق واختراق من أحمد الصغيري ليقرر التسديد على حافة منطقة الجزاء لكن الزنفلي يمسك الكرة دون صعوبة.

د.32 تمريرة طولية رائعة من بهاء مجدي تصل إلى موسى دياوارا لكن ضغط من شبانة ومحمد جابر مدافعي أسوان يبعدان الكرة حتى قبل وصولها إلى محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي داخل منطقة الجزاء.

د.27 ركلة حرة مباشرة ورأسية من داخل منطقة الجزاء من إيمانويل إيجيبتور لاعب أسوان تمر أعلى عارضة مرمى الزنفلي.

د.13 إثااارة مبكرة، الزنفلي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من عمرو الحلواني.

د.11 أولى الهجمات الخطرة في اللقاء تسفر عن ركلة جزاء. تمريرات من لاعبي أسوان ثم لعبة طولية إلى أحمد سالم صافي لاعب أسوان لكن الزنفلي حارس البنك الأهلي يعرقل اللاعب داخل المنطقة ليحتسب الحكم فورا ركلة جزاء.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

أسوان البنك الأهلي
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