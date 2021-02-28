شالكه يقيل جروس

قرر نادي شالكه الألماني إقالة مدربه السويسري كريستيان جروس والمدير الرياضي يوخين شنايدر وساشا ريتير مساعد المدرب على خلفية سوء النتائج والتي آخرها الخسارة 5-1 ضد شتوتجارت يوم السبت.

وسيتولى المدير التقني بيتر كنابيل تدريب الفريق خلفا لجروس مدرب الزمالك الأسبق.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب الدوري الألماني بعد 23 جولة، برصيد 9 نقاط بفارق 8 نقاط عن ماينز صاحب المركز قبل الأخير.

جروس مدرب الزمالك والأهلي السعودي السابق تولى تدريب شالكه في ديسمبر الماضي، وقاد الفريق في 11 مباراة.

خلال فترته مع شالكه لم يفز جروس سوى في مباراة وحيدة، وتعادل مرتين وخسر 8 مرات.

جروس (66 عاما) سبق له التدريب في الدوري الألماني عندما تولى مهمة شتوتجارت في 2009\2010 وقاده للصعود إلى الدوري الأوروبي.

وكان جروس قد أشرف على تدريب الزمالك لمدة موسم في 2018\2019 وقاده للقب كأس الكونفدرالية.

لاحقا أشرف جروس على تدريب أهلي جدة السعودية في ولاية ثالثة سريعة قبل أن يعود لأوروبا لأول مرة منذ 8 سنوات.