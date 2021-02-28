كييزا: لازلنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بالدوري الإيطالي.. لا مجال لالتماس الأعذار

قال فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس إنه وزملائه لازالوا يؤمنون بقدرتهم على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، مشددا على أنه لا يجب التماس أي أعذار لمستوى الفريق. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي إيطاليا".

وصرح كييزا: "صحيح أنه يغيب عنا لاعبين مهمين وآخرين ليسوا في أفضل مستوياتهم، لكننا يوفنتوس ولا يجب أن نلتمس أعذارا".

وواصل "الآن علينا أن نركز على مباراة الثلاثاء، لأننا لا زلنا نثق أن بإمكاننا الفوز بالدوري الإيطالي".

وأكمل "يجب أن نثني على ما قدمه فيرونا، لأنه ضغط في نهاية المباراة وحصل على نقطة، نحن غاضبون لأننا كان يجب أن نحافظ على تقدمنا، رغم أنهم تحكموا باللقاء حينما أصابنا التعب".

وتابع "رغم ذلك، نحن يوفنتوس ويجب أن نفوز بهذه المباريات، الأمر ليس منوطا بالخبرة لكن هناك تفاصيل صغيرة تنقصنا، سنتعلم من هذا في المستقبل".

وأتم "أنا وكل من في يوفنتوس لا زلنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بالدوري، وسنقاتل حتى النهاية".

يوفنتوس تعادل مع فيرونا مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

العملاق الإيطالي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

كييزا انضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في صيف 2020 على سبيل الإعارة لمدة عامين مع أحقية الشراء بشروط.

وشارك اللاعب الإيطالي صاحب الـ23 عاما خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8.