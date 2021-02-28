بيكام: إنتر ميامي عامل جذب للاعبين كبار من نوعية ميسي ورونالدو.. بشرط وحيد

قال ديفيد بيكام مالك نادي إنتر ميامي إن فريقه يسعى لضم لاعبين من نوعية ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لكن بشرط أن يكون اللاعبون مناسبين للفريق. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح بيكام قائلا: "قلت من قبل منذ أول يوم إن نظام أكاديميتنا هو جزء كبير من هذا النادي، وإن تمكنا من تصعيد لاعبين منها هؤلاء الذين عاشوا وتنفسوا في ميامي فهذا هدفنا".

وواصل "لكن بما أننا في ميامي، فجماهيرنا ترغب في رؤية نجوم كبار".

وأكمل "قمنا بضم لاعبين مثل بلايس ماتويدي وجونزالو إيجوايين واللذين أضافا لمسة جمالية، لكن أيضا نتطلع لفرصة ضم بعض الأسماء الكبيرة الأخرى".

وتابع "تم ذكر أسماء كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ لقد كانا على القمة والأفضل في آخر 15 عاما بسبب عملهما، هناك القليل للغاية من الحظ خلف هذا الأمر".

وأردف "سير أليكس فيرجسون كان الأستاذ فيما يخص اختيار اللاعب الصحيح، لم يضم أفضل لاعب في العالم دائما، لكنه كان يضم اللاعب الصحيح من أجل النادي، هذه أحد الأشياء التي تعلمتها منه".

واستطرد "اللاعب يجب أن يكون مناسبا للفريق، أن يمتلك الطموح والرغبة في الفوز".

وأكمل "لذا أي كان اللاعب الذي نتحدث معه يجب أن نتأكد أن تكون تلك هي رغبته".

وأتم "بالطبع نرغب في ضم لاعبين كبار، ميامي عامل جذب كبير لأي أحد وهؤلاء اللاعبين من نوعية ميسي ورونالدو نطمح بالطبع لضمهم إلينا هنا".

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري. فيما ينتهي عقد رونالدو (36 عاما) مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل.