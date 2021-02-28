تقرير: شالكه يقرر إقالة جروس

الأحد، 28 فبراير 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - شالكه

قرر نادي شالكه إقالة مدربه كريستيان جروس والمدير الرياضي يوخين شنايدر وساشا ريتير مساعد المدرب على خلفية سوء النتائج، وذلك حسب تقرير نشرته قناة "سبورت 1" الألمانية.

وقال التقرير إن المدير التقني بيتر كنابيل سيتولى مهمة تدريب الفريق على الفور خلفا لجروس.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب الدوري الألماني بعد 23 جولة، برصيد 9 نقاط بفارق 8 نقاط عن ماينز صاحب المركز قبل الأخير.

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جروس مدرب الزمالك وأهلي جدة السابق تولى تدريب شالكه في ديسمبر الماضي، وقاد الفريق في 11 مباراة.

خلال فترته مع شالكه لم يفز جروس سوى في مباراة وحيدة، وتعادل مرتين وخسر 8 مرات.

جروس (66 عاما) سبق له التدريب في الدوري الألماني عندما تولى مهمة شتوتجارت في 2009\2010 وقاده للصعود إلى الدوري الأوروبي.

وكان جروس قد أشرف على تدريب الزمالك لمدة موسم في 2018\2019 وقاده للقب كأس الكونفدرالية.

لاحقا أشرف جروس على تدريب أهلي جدة السعودية في ولاية ثالثة سريعة قبل أن يعود لأوروبا لأول مرة منذ 8 سنوات.

في ألمانيا الدوري الألماني
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