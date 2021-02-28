تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشحات ضد طلائع الجيش.. ومفاضلة في مركزين

من المتوقع أن يعود حسين الشحات مباشرة إلى تشكيل الأهلي، حيث غاب عن مباراتي الفريق الإفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني للإيقاف.

ولكن، يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مركزين.

هل يبدأ أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، بعدما تحسن أداء الفريق نسبيا في مواجهة سيمبا بعد مشاركته، أم يستمر محمود وحيد؟ هذه هي المفاضلة الأولى في ذهن موسيماني، أما الثانية فهي في مركز المهاجم، بين والتر بواليا ومحمد شريف.

وبالتالي، يصبح تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف (محمود وحيد)

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي

الهجوم: والتر بواليا (محمد شريف)

الأهلي حصد 21 نقطة من 9 مباريات في المركز الرابع من الدوري، أما طلائع الجيش ففي المركز الـ 14 بـ 12 نقطة من 13 مباراة.