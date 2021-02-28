التركيز على استعادة الثقة ورفع اللياقة في معسكر الإسماعيلي

الأحد، 28 فبراير 2021 - 10:20

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي تفاصيل المعسكر المغلق الحالي للنادي في العين السخنة.

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق لموقع النادي الرسمي أن "العديد من الإيجابيات حققها الفريق في المعسكر".

وأضاف بأن مسؤولي الفريق عقدوا جلسات تحفيزية للاعبين بهدف إعادة الثقة بالنفس ولـ"التأكيد على قدرتهم" في تجاوز الكبوة الحالية المتمثلة في سوء النتائج.

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وأشار سليمان إلى التركيز على رفع القدرات البدنية للاعبين خلال المعسكر، والعمل على زيادة التناغم والانسجام.

وأشاد بـ"الروح المثالية" في المعسكر والتي "بدت واضحة" بعد انضمام اللاعب محمود عبد العاطي "دونجا" عقب تعافيه من فيروس كورونا.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 9 نقاط بعد خوض 13 مباراة.

ويحل الفريق ضيفا على وادي دجلة يوم الجمعة في الجولة 15.

الإسماعيلي
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