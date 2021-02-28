الطويلة: كريم فؤاد ضمن اكتشافات بنفيكا.. وهذا موقف الأهلي منه

الأحد، 28 فبراير 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، موقف كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المٌعار لـ إنبي.

وقال الطويلة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأهلي لم يتواصل معنا بخصوص كريم فؤاد، والأمر متعلق بـ إنبي".

وأوضح "اللاعب معار لهم حتى نهاية الموسم ويحق لهم ضمه بمقابل مادي اتفقنا عليه".

أخبار متعلقة
مرشح رئاسة برشلونة "اتفق مع نجمين كبييرين" حال فوزه بالانتخابات النجوم لـ في الجول: كريم فؤاد من حق إنبي "حتى الآن".. ثمنه لن يقل عن 1.5 مليون دولار رئيس النجوم: تغاضينا عن إيقاف الإسماعيلي في الانتقالات.. لكن لم يتم تقدير تصرفنا مدافع أتالانتا: راموس نجمي المفضل وكنت أشاهده أمام برشلونة.. وجاسبريني لا يطلب منك شيئا واحدا

الطويلة أتبع "إذا دفعوا المبلغ يصبح كريم فؤاد ملكهم، ولا يحق لنا وقتها إلا بعض المميزات الخاصة بنسبة من إعادة البيع ومميزات أخرى إذا لعب للمنتخب الأول مثلا وغيره".

وعن صاحب اكتشاف كريم فؤاد، قال الطويلة "توجد اتفاقية بيننا وبين نادي بنفيكا تنص على سفر أميز لاعبين في قطاع الناشئين لدينا سنويا إلى البرتغال لينضما إلى قطاع الناشئين لديهم، أو يعيروهما بمعرفتهم لأحد الأندية البرتغالية الأخرى".

وأتم "كريم فؤاد كان أحد اكتشافات بنفيكا، وهم من أوصوا بتصعيده للفريق الأول، ووقتها أعرناه إلى إنبي بعد هبوطنا للدرجة الثانية".

ويلعب كريم فؤاد مع إنبي منذ الموسم الماضي، ويعد أحد عناصر المنتخب الأوليمبي الأساسية.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 12 مباراة بين الدوري والكأس. صنع فيهم 4 أهداف.

في الدوري إنبي كريم فؤاد الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حافظا على التقليد المعهود.. التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الطويلة: كريم فؤاد ضمن اكتشافات بنفيكا.. وهذا موقف الأهلي منه ساعة | ميركاتو
باريس سان جيرمان يعود للانتصارات ويقهر ديجون برباعية ساعة | الدوري الفرنسي
ميدو مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا لـ بيراميدز ساعة | الدوري المصري
تعثر يريح ميلانو.. يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
في أولى مبارياته.. خالد جلال يغيب عن البنك الأهلي أمام أسوان بسبب كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الخطيب بعد فوز سيدات الأهلي بكأس مصر: الفترة المقبلة تحتاج لجهد مضاعف 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 2 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك