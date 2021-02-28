باريس سان جيرمان يعود للانتصارات ويقهر ديجون برباعية

الأحد، 28 فبراير 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ديجون

فاز باريس سان جيرمان على ديجون بنتيجة 4-0 على ملعب جاستون جيرارد في الجولة 27 للدوري الفرنسي.

وتناوب على تسجيل رباعية باريس سان جيرمان كل من مويس كين في الدقيقة 6 وكيليان مبابي الذي سجل هدفين في الدقائق 32 و51 ودانيلو بيريرا في الدقيقة 82.

الانتصار رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 57 ليحتل المركز الثاني، ويتخطى ليون الذي تراجع للمركز الثالث بـ55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

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فيما يأتي باريس سان جيرمان خلف ليل المتصدر بـ58 نقطة وله مباراة مؤجلة أيضا.

وتجمد رصيد ديجون عند النقطة 15 في المركز العشرين والأخير.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر ضد موناكو في الجولة الماضية.

ثنائية مبابي كانت رقم 5 له هذا الموسم، ليكون أكثر لاعب سجل ثنائيات هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وللمرة السادسة يسجل باريس سان جيرمان 4 أهداف على الأقل ضد منافسه في الدوري الفرنسي، ليكون أكثر فريق انتصر بـ4 أهداف أو أكثر هذا الموسم.

ويلعب باريس سان جيرمان في الجولة المقبلة ضد بوردو، فيما يلعب ديجون ضد بريست.

باريس سان جيرمان
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