ميدو مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا لـ بيراميدز

أتم نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد حسام "ميدو"، مستشارا فنيا لنادي للنادي، ومتحدثا رسميا باسم الفريق.

وكشف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن إتمام الاتفاق مع "ميدو" لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.

أوضح الرئيس التنفيذي بأن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.

كما تم الاتفاق مع ميدو على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسئوليته الفنية.

بيراميدز يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد بيرميدز لمواجهة المصري يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13.

ميدو تولى من قبل تدريب فرق الزمالك مرتين، ومصر للمقاصة، ووادي دجلة، والوحدة السعودي.

وكانت المحطة الأخيرة لصاحب الـ38 عاما مع فريق مصر للمقاصة، حتى رحل عن الفريق في شهر يناير لعام 2020.