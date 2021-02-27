تعثر يريح ميلانو.. يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا

تعثر يوفنتوس مجددا وتعادل مع هيلاس فيرونا، ليتيح الفرصة إلى قطبا ميلانو لتوسيع الفارق.

تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق على استاد مارك أنطونيو بينتيجودي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس، فيما سجل أنطوان باراك هدف هيلاس فيرونا.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ46 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فيرونا للنقطة الـ35 في المركز الثامن.

التشكيل

كريستيانو رونالدو قاد تشكيل يوفنتوس للقاء بجان ديان كوليشيفسكي، فيما تواجد ماتياس دي ليخت بجانب أليكس ساندرو، وميريح ديميرال.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان سلبيا، وكاد أرون رامسي يدرك التقدم مبكرا في الدقيقة السابعة، وسدد لكن في الشباك الجانبية للمرمى.

الشوط الثاني

يوفنتوس بدأ الشوط الثاني بشكل مختلف، فسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الـ49. فيديريكو كييزا انطلق ودخل منطقة الجزاء، ثم أرسل تمريرة عرضية إلى رونالدو الذي سجل في المرمى الهدف الأول.

أندريا بيرلو دفع بـ ويستون ماكيني بدلا من أرون رامسي في الدقيقة الـ68 بهدف التعزيز.

لكن وعلى عكس المراد، سجل فيرونا هدف التعادل في الدقيقة الـ78 بعد عرضية من داركو لازوفيتش، قابلها أنتونين باراك برأسية في المرمى.

رغم التعادل، لكن بيرلو لم يجد على دكته بجانبه ما يساعده على تغيير المسار، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ46 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فيرونا للنقطة الـ35 في المركز الثامن.