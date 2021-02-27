البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

السبت، 27 فبراير 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد ناصف - أفشة - الأهلي - طلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش للحكم محمود البنا.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش على ملعب الأهلي we السلام، في الجولة 14 للدوري.

ويعاون البنا كل من هاني عبد الفتاح ورضا جبر كحكام مساعدين.

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فيما سيكون عباس حسن هو الحكم الرابع للمباراة.

والثنائي وائل فرحان ومصطفى عثمان للفيديو.

وسبق للبنا إدارة 29 مباراة للأهلي من قبل، انتصر الفريق الأحمر في 21 مباراة، وتعادل 6 وخسر 2، وأشهر خلالها 39 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

كما أدار 18 مباراة لطلائع الجيش، فاز فيهم الفريق العسكري بـ5 مباريات وتعادل 5 وخسر 8، وأشهر البنا 46 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء أيضا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 13 مباراة.

ويدير المباراة الأخرى التي تقام بين أسوان والبنك الأهلي الحكم محمد بيسوني ويعاونه كل من خالد السيد ومحمد مجدي، ومحمد علي كامل حكما رابعا.

والثنائي طارق مجدي وحسني سلطان للفيديو.

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