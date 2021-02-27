في أولى مبارياته.. خالد جلال يغيب عن البنك الأهلي أمام أسوان بسبب كورونا

تأكد غياب خالد جلال مدرب البنك الأهلي في أولى مبارياته مع الفريق كمدرب أمام أسوان.

وأعلن البنك الأهلي غياب المدرب أمام أسوان بعد إيجابية مسحته لـ كورونا.

وسيقود أمير عزمي مجاهد الفريق خلال المباراة، ويعاونه وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.

ويلتقي البنك الأهلي مع أسوان ظهر غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

كان خالد جلال قد تولى تدريب الفريق خلفا لـ محمد يوسف الذي رحل مؤخرا.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.