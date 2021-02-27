في أولى مبارياته.. خالد جلال يغيب عن البنك الأهلي أمام أسوان بسبب كورونا

السبت، 27 فبراير 2021 - 23:18

كتب : رضا السنباطي

خالد جلال مدرب البنك الأهلي

تأكد غياب خالد جلال مدرب البنك الأهلي في أولى مبارياته مع الفريق كمدرب أمام أسوان.

وأعلن البنك الأهلي غياب المدرب أمام أسوان بعد إيجابية مسحته لـ كورونا.

وسيقود أمير عزمي مجاهد الفريق خلال المباراة، ويعاونه وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس تفتح الباب أمام عودة أندية المكسيك ألبا: علينا الاستمرار في الفوز إن أردنا المنافسة على الدوري الإسباني خالد جلال يتولى تدريب البنك الأهلي تقرير يكشف.. مبابي لـ ألبا: سأقتلك في الشارع.. والأخير يرد: إنه يتعلم

ويلتقي البنك الأهلي مع أسوان ظهر غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

كان خالد جلال قد تولى تدريب الفريق خلفا لـ محمد يوسف الذي رحل مؤخرا.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

في الدوري البنك الأهلي خالد جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
البنا يُدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش 7 دقيقة | الدوري المصري
في أولى مبارياته.. خالد جلال يغيب عن البنك الأهلي أمام أسوان بسبب كورونا 15 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الخطيب بعد فوز سيدات الأهلي بكأس مصر: الفترة المقبلة تحتاج لجهد مضاعف 22 دقيقة | رياضات أخرى
ماذا قدم موسيماني مع الأهلي حتى الآن؟ وهل يستحق سهام النقد؟ 48 دقيقة | مصر
تريم: لنحتفل بمصطفى محمد.. وتفعيل الشراء سيكون في الوقت المناسب ساعة | المحترفون
قائد فيتا كلوب لـ في الجول: هدفنا استغلال كل الفرص لتحقيق الفوز على الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: بيدري لا يعاني من إصابة قوية ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يوضح لـ في الجول إصابة أحمد ياسر ريان.. وموعد عودته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 2 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك