تريم: لنحتفل بمصطفى محمد.. وتفعيل الشراء سيكون في الوقت المناسب

عبر فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي عن سعادته بأداء مصطفى محمد، مشيرا إلى أن تفعيل بند شراء مهاجم الزمالك بشكل نهائي سيأتي في الوقت المناسب.

وسجل مصطفى محمد هدفين ضد إيرزوروم سبور في الجولة 27 للدوري التركي.

وقال تريم في تصريحات نقلها موقع "A Spor" التركي عن تفعيل شراء مصطفى محمد: "هذا الأمر سيحدد في الوقت المناسب".

وأوضح "لن تكون هناك أي مشكلة فهذا قرار إداري".

وشدد "لا يزال هناك وقت لذلك (موعد تفعيل بند الشراء)".

وأتم "دعونا نحتفل (بما يفعل) ونطلب منه هذا دائما، والإدارة ستهتم بهذا الأمر".

وانتقل مصطفى محمد معارا لمدة موسم ونصف إلى جالاتا سراي.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف مع جالاتا سراي خلال 6 مباريات لعبها مع الفريق التركي حتى الآن.