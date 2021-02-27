ماركا: بيدري لا يعاني من إصابة قوية

لا يبدو أن بيدري لاعب برشلونة يعاني من إصابة خطيرة رغم خروجه مصابا ضد إشبيلية.

وغادر بيدري مباراة إشبيلية وبرشلونة في الجولة 26 للدوري الإسباني، مصابا في الدقيقة 70.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الطاقم الطبي لبرشلونة أوضح أن بيدري يعاني من آلام في النصف الأسفل من قدمه اليسرى.

ويخضع بيدري لفحص طبي شامل، غدا الأحد، للكشف عن حجم إصابته.

لكن ما يطمئن الطاقم الطبي لبرشلونة هو أن بيدري جلس يتابع الدقائق الأخيرة من المباراة على مقاعد البدلاء دون الحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويلعب بيدري موسمه الأول مع برشلونة بعدما انتهت إعارته لفريق لاس بالماس.

وشارك بيدري في 37 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.

ويعد بيدري (18 عاما) أكثر من اعتمد عليه رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة خلال الموسم الحالي.