سيراميكا كليوباترا يوضح لـ في الجول إصابة أحمد ياسر ريان.. وموعد عودته

أوضح سيراميكا كليوباترا، موقف إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، وموعد عودته.

وقال معتز البطاوي المشرف على كرة القدم بـ سيراميكا كليوباترا في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد ياسر ريان لديه مشكلة بسيطة في ذراعه، وتواجد في المستشفى اليوم السبت لعلاجها".

وأضاف "اللاعب سيعود للتدريبات في غضون يومين، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة".

وعلم FilGoal.com بأن أحمد ياسر ريان وضع يده في جبيرة، فيما سيبدأ التأهيل للتواجد أمام الزمالك.

سيراميكا كليوباترا تعادل مع المصري أمس الجمعة بهدفين لكل فريق. وسجل أحمد ياسر هدفا سيراميكا.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك يوم 11 مارس المقبل، في بطولة الدوري.

أحمد ياسر ريان يقضي الموسم الجاري معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 14 مباراة هذا الموسم. سجل 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.