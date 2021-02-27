وردة يشارك في خسارة باوك من أستيراس

شارك عمرو وردة في خسارة فريقه باوك من أستيراس تريبوليس في الجولة 24 للدوري اليوناني.

وخسر باوك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب ثيوريدوس.

وسجل سيتو ولويس فيرنانديز هدفي أستيراس في الدقائق 37 و54، وقلص أندريا زيفكوفيتش الفارق لباوك في الدقيقة 85.

وتوقف رصيد باوك عند النقطة 46 في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن أولمبياكوس –الذي يلعب له أحمد حسن كوكا- متصدر الدوري بـ58 نقطة.

فيما ارتفع رصيد أستيراس للنقطة 41 ليترقي للمركز الخامس ويتفوق على باناثينياكوس الذي لديه نفس عدد النقاط ويتبقى له مباراة.

ويلعب باوك ضد أريس في الجولة المقبلة.