بيكيه: فخور بما قدمه برشلونة ضد إشبيلية

عبر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن شعوره بالفخر بعد الأداء الذي قدمه فريقه ضد إشبيلية.

وفاز برشلونة بهدفين دون مقابل على إشبيلية في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال بيكيه بعد المباراة: "هناك صراعا على لقب الدوري الإسباني".

وتابع "لقد مر الفريق بالعديد من الأشياء السيئة، وبغض النظر عن هاتين المباراتين (ضد إشبيلية في الكأس وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا) فإننا نؤمن (بالمنافسة) هذه السنة".

وخسر برشلونة ذهابا ضد إشبيلية بهدفين في نصف نهائي كأس الملك، وضد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو ويحتاج للفوز بفارق 4 أهداف للتأهل لربع النهائي.

وعن مباراة إشبيلية، قال: "لم يسدد إشبيلية وعلى ملعبه بين القائمين والعارضة أو يخلق فرص للتسجيل. أنا فخور بمباراة اليوم".

وعن خروجه للإصابة، قال: "الوضع بسيط. تحدث مع المدرب عن العودة شيئا فشيئا".

وغادر بيكيه المباراة في الدقيقة 67 ليلعب بدلا منه رونالد أراخو، العائد من الإصابة، لكنه غادر في الدقيقة 80 للشكوى من الآلام، ليترك مكانه لصامويل أومتيتي.

وتابع "ألعب مباريات أكثر من المتوقع بعد الغياب لأشهر بسبب الإصابة، لكني أشعر بالسعادة بسبب مشاركتي في التدريبات".

وكان بيكيه قد أُصيب في ركبته خلال مباراة أتليتكو مدريد في شهر نوفمبر الماضي.

وشدد "لسنا في الوضع المثالي لكني أثق في هذا الفريق، إذا عُدنا في النتيجة في مباراة الأربعاء فإن الموسم سيتغير بالكامل".

وأتم "نرغب في الوصول للنهائي، كما أننا لا نزال ننافس في الدوري".

ويلعب برشلونة ضد إشبيلية في مباراة الإياب لنصف نهائي كأس الملك يوم 3 مارس المقبل على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة، ويأتي خلف أتليتكو مدريد المتصدر بـ55 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.