كومان: قدمنا مباراة متكاملة ضد إشبيلية.. ولهذا لم أدفع بـ جريزمان

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه قدم مباراة متكاملة ضد إشبيلية موضحا سبب عدم الدفع بـ أنطوان جريزمان في التشكيل الأساسي.

وفاز برشلونة بهدفين دون مقابل على إشبيلية في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال كومان بعد المباراة: "حاولنا القيام بالضغط على المنافس واللعب بثلاثي في الخط الخلفي مع تقدم ظهيري الجنب جعل الموضوع أسهل بالنسبة لنا ولم يسمح لإشبيلية باللعب".

وشدد "هذا كان المفتاح (للانتصار) رغم أن الأسلوب كان به مخاطرة".

وأوضح "عند خسارة الكرة كنا نضغط ونلعب برقابة رجل لرجل. كانت مباراة متكاملة".

وتابع "حدث لنا تغييرا رائعا في عام 2021، خسرنا بعض النقاط في البداية لكننا أثبتنا أننا نستطيع المنافسة وهذا شيء هام".

وأردف "فخور بما قدمناه تحديدا في الصراعات البدنية. هم فريق قوي بدنيا لكننا استطعنا التعامل سواء والكرة معنا أو لا وكنا رائعين".

وعن العودة في النتيجة ضد إشبيلية في الكأس، قال: "بالطبع نؤمن بالعودة، لكن مباراة الأربعاء المقبلة مختلفة، وإذا لعبنا مباراة متكاملة فسيكون هناك احتمالات".

وخسر برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك ضد إشبيلية بهدفين دون مقابل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وسيلعب لقاء الإياب 3 مارس المقبل على ملعب كامب نو.

وحول عدم الدفع بـ أنطوان جريزمان، قال: "قررنا اللعب لأسلوب مختلف والحصول على عمق في الملعب وكان نريد لاعبا أسرع من جريزمان بجوار ميسي. لا أعاقبه ولم أقصد إرسال أي رسائل".

وأكد "علينا أن نفوز في كل مباراة، نقاط اليوم كانت مهمة، وهناك مباراة يوم الأربعاء لها احتمالات أخرى، لكن علينا أن نواصل في كل المسابقات".

وحول كثرة الإصابات، قال: "ننتظر من سيعود ومن لن يعود الآن، لكننا أجرينا بعض التغييرات والفريق استمر، لأننا لا نعتمد على لاعب أو اثنين، لدينا قائمة قادرة على التغلب على الإصابات".

وغادر بيدري ورونالد أراخو المباراة للإصابة.

وأتم متحدثا عن الحفاظ على نظافة الشباك "من المهم أن نسجل أهدافا ونخلق الفرص للتسجيل، لكن الأداء الدفاعي كان رائعا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة، ويأتي خلف أتليتكو مدريد المتصدر بـ55 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.