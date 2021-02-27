الثنائية الأولى.. مصطفى محمد يسجل هدفين ويقود جالاتا سراي للفوز على إيرزوروم

واصل مصطفى محمد التألق، وسجل أول ثنائية في مسيرته مع جالاتا سراي في شباك إيرزوروم سبور.

فاز جالاتا سراي على إيرزوروم سبور بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "ترك تيليكوم أرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري التركي.

سجل مصطفى محمد هدفا جالاتا سراي في الشوط الأول. هدفان رفعا رصيد مصطفى محمد إلى 6 أهداف في 6 مباريات مع العملاق التركي في انطلاقة صاروخية للنجم المصري.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ57 في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن بشيكتاش الذي يملك مباراة أخرى مع مالاتيا سبور، فيما تجمد رصيد إيرزوروم عند 25 نقطة في المركز الـ18.

التشكيل

فاتح تريم بدأ اللقاء بـ مصطفى محمد كأساسي في الهجوم، فيما عاد راديمال فالكاول لمقاعد البدلاء لأول مرة بعد الشفاء من الإصابة.

وصف المباراة

بعد نصف ساعة أولى هادئة، كانت التصويبة الأولى لـ مصطفى محمد في الدقيقة الـ35 بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ39 كان الهدف الأول عن طريق مصطفى محمد. ركنية نفذها عمر بيرام وأخرجها الدفاع ووصلت إلى إيمري كلينيتش الذي أرسل عرضية، قابلها هنري أونيكيرو برأسية تصدى لها الحارس، لتصل إلى مصطفى محمد الذي استلم الكرة وسدد في المرمى مسجلا الأول.

أردا توران كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ41 سريعا من تصويبة قوية، لكنها ارتطمت بالقائم.

ولم يكتف مصطفى محمد بالهدف الأول، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ45 بشكل رائع. بينية طولية ساقطة من لوينداما إلى مصطفى محمد الذي سدد مباشرة بقوة في سقف الشباك مسجلا الثاني، ولينتهي الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدفين.

الشوط الثاني

إيرزوروم بدأ الشوط الثاني بهدف العودة. وبالفعل شكلوا خطورة كبيرة في الدقائق الأولى أوقفها موسليرا.

وفي الدقيقة الـ66 سجل جالاتا سراي هدفا ثالثا. طولية تصل إلى أردا توران الذي مهدها إلى إيمري كلينتش، وإيمري سدد في المرمى مسجلا الثالث.

لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب تسلل على هنري أونيكوري قبل الهدف.

وكانت أولى تبديلات فاتح تريم في الدقيقة الـ72 بدخول يونس بلهندة، وتايلان أنتاليا بدلا من إيمري كلينيتش، وأوغينيكارو إيتيبو.

مصطفى محمد تحصل على إنذار في الدقيقة الـ79 بسبب تدخل قوي على قدم أحد لاعبي إيرزوروم.

بعدها قرر فاتح تريم مشاركة كريم أتروجلو، وريان بابل في الدقيقة الـ83 بدلا من هنري أونيكيرو، وأردا توران.

عودة فالكاو

وأخيرا عاد الأسطورة راديمال فالكاو من الإصابة وشارك لأول مرة منذ وصول مصطفى محمد.

شارك فالكاو في الدقيقة الـ85 بدلا من مصطفى محمد.

الضيوف كادوا يقلصون في الدقيقة الـ86 من ركنية وصلت إلى عاطف شاشيبوهي داخل الست ياردات وسدد، لكن موسليرا تصدى لها ببراعة.

وبعد 6 دقائق احتسبها حكم اللقاء كوقت بدل ضائع ولم تشهد الجديد، انتهى اللقاء بفوز جالاتا سراي بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ57 في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن بشيكتاش الذي يملك مباراة أخرى مع مالاتيا سبور، فيما تجمد رصيد إيرزوروم عند 25 نقطة في المركز الـ18.