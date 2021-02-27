في الدرجة الثانية - بني سويف يفوز في ظل تهديد اللاعبين بالطرد من سكن الإقامة

رغم الفوز على الألومنيوم في الجولة 15 لمجموعة الصعيد بالدرجة الثانية، واحتلال المركز الخامس بـ 23 نقطة، إلا أن الوضع في نادي بني سويف ليس جيدا.

محمد يوسف المدير الفني للفريق قال لـ FilGoal.com: " لاعبو الفريق مهددون بالطرد من سكن الإقامة لعدم دفع مستحقاته لمدة شهرين وهو ما يهدد بطرد لاعبي الفريق من إقامتهم بالإضافة الي تأخر سداد مستحقات اللاعبين وسداد المكافآت".

وأوضح " لن أتحدث عن رواتب الجهاز الفني فنحن أبناء النادي ونسعي لإسعاد جماهيره ولكن لابد من تكاتف الجميع للعبور من الأزمة الحالية وسداد كل المستحقات حتي يكون الجميع في كامل تركيزهم خلال مباريات الدوري".

ومن الناحية الأخرى قال علي سليم رئيس النادي: "النادي يواجه أزمة في كل الألعاب، خلال الفترة الماضية نافسنا على الصعود وصعد أسوان وفي الموسم التالي صعد البنك الأهلي بفارق المواجهات المباشرة وهذا يعد إنجازا لأننا نافسنا ناد شركات، ونحن ناد شعبي".

وشدد "بالعلاقات سنقوم بحل مشكلة السكن وتواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة. النادي يعتمد علي العضويات وبعض الأعضاء رفضوا دخول عضويات جديدة للنادي والأندية تعتمد علي مواردها ولكن خلال الفترة الماضية كل الأندية الشعبية تعاني من نقص الموارد".

وأتم "الأزمة المادية أزمة مفتعلة من بعض الأعضاء لأنها قبل الانتخابات ولم نقصر مع أحد والنجاح للنادي".