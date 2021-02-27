قائمة الأهلي - عودة الشحات وطاهر لمواجهة طلائع الجيش

عاد حسين الشحات لقائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري بعد عدة مباريات من الغياب.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ14 من الدوري المصري مساء غدا الأحد، بملعب الأهلي we السلام.

وغاب الشحات عن الأهلي منذ مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية بعدما خرق الإجراءات الاحترازية.

ثم غاب عن مواجهتي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا للإيقاف.

كما عاد طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي بعد غيابه في آخر مباراتين للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة – أكرم توفيق – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – جونيور أجايي – والتر بواليا – طاهر محمد – كهربا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.