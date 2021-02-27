بايرن يضرب كولون بخماسية.. وشالكه يقترب أكثر من الهبوط مع جروس

واصل بايرن ميونيخ انتصاراته في الدوري الألماني وفاز على ضيفه كولون بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من المسابقة.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 52 في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن آر بي لايبزيج الذي سيلعب ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

بينما تجمد رصيد كولون عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

خماسية بايرن سجلها كل من إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 18.

ثم أضاف روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

قبل أن يقلص كولون الفارق في الدقيقة 49 عن طريق التونسي إلياس سخيري.

ليرد بايرن بثلاثة أهداف متتالية عن طريق ليفاندوفسكي هدف في الدقيقة 65.

وثنائية سجلها النجم سيرجي جنابري في الدقيقتين 82 و86 على التوالي.

جروس يواصل السقوط

في مباراة أخرى واصل كريستيان جروس المدير الفني لفريق شالكه السقوط، وخسر أمام شتوتجارت بخماسية مقابل هدف.

وتجمد رصيد شالكه عن النقطة 9 في المركز الأخير بجدول الترتيب. بفارق 8 نقاط عن ماينز صاحب المركز قبل الأخير. ليقترب الفريق الأزرق أكثر من الهبوط.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى النقطة 32 في المركز التاسع.