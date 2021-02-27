بايرن يضرب كولون بخماسية.. وشالكه يقترب أكثر من الهبوط مع جروس

السبت، 27 فبراير 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري

واصل بايرن ميونيخ انتصاراته في الدوري الألماني وفاز على ضيفه كولون بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من المسابقة.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 52 في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن آر بي لايبزيج الذي سيلعب ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

بينما تجمد رصيد كولون عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

أخبار متعلقة
جوارديولا: سيتي محظوظ للحصول على نقاط مباراة وست هام "أعظ شعبي".. ليبرون جيمس يرد على إبراهيموفيتش عقدة مويس أمام جوارديولا مستمرة.. قلبا دفاع سيتي ينتصران أمام وست هام يونايتد

خماسية بايرن سجلها كل من إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 18.

ثم أضاف روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

قبل أن يقلص كولون الفارق في الدقيقة 49 عن طريق التونسي إلياس سخيري.

ليرد بايرن بثلاثة أهداف متتالية عن طريق ليفاندوفسكي هدف في الدقيقة 65.

وثنائية سجلها النجم سيرجي جنابري في الدقيقتين 82 و86 على التوالي.

جروس يواصل السقوط

في مباراة أخرى واصل كريستيان جروس المدير الفني لفريق شالكه السقوط، وخسر أمام شتوتجارت بخماسية مقابل هدف.

وتجمد رصيد شالكه عن النقطة 9 في المركز الأخير بجدول الترتيب. بفارق 8 نقاط عن ماينز صاحب المركز قبل الأخير. ليقترب الفريق الأزرق أكثر من الهبوط.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى النقطة 32 في المركز التاسع.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني شالكه
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكيه: فخور بما قدمه برشلونة ضد إشبيلية 2 دقيقة | الدوري الإسباني
كومان: قدمنا مباراة متكاملة ضد إشبيلية.. ولهذا لم أدفع بـ جريزمان 28 دقيقة | الدوري الإسباني
الثنائية الأولى.. مصطفى محمد يسجل هدفين ويقود جالاتا سراي للفوز على إيرزوروم 42 دقيقة | المحترفون
ميسي يهدم جدار بونو ويقود برشلونة للفوز على إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
في الدرجة الثانية - بني سويف يفوز في ظل تهديد اللاعبين بالطرد من سكن الإقامة ساعة | مصر
قائمة الأهلي - عودة الشحات وطاهر لمواجهة طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
بايرن يضرب كولون بخماسية.. وشالكه يقترب أكثر من الهبوط مع جروس 2 ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - ريمونتادا الشرقية للدخان.. والمنيا يلاحق 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 2 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 3 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك