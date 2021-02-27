في الدرجة الثانية - ريمونتادا الشرقية للدخان.. والمنيا يلاحق

السبت، 27 فبراير 2021 - 18:19

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

عاد الشرقية للدخان من التأخر بثنائية، ليحافظ على صدارة مجموعته، فيما استمر المنيا في ملاحقة المتصدر بالفوز على شبان قنا.

أقيمت اليوم 7 مباريات في الجولة الـ15 لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصري.

حقق الشرقية للدخان الفوز على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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تقدم طهطا بهدفي فالكاو ويوسف عطايا، ثم سجل الشرقية للدخان ثلاثة أهداف لإسلام فتحي، ومحمد حسن من ركلة جزاء، وبكر فتحي.

الفوز رفع رصيد الدخان إلى 36 نقطة في صدارة المجموعة.

وحقق المنيا الفوز على شبان قنا بهدفين دون رد، سجلهما فتحي عثمان، ليرتفع رصيد المنيا إلى 31 نقطة في وصافة المجموعة.

وفاز بني سويف على الألومنيوم بهدف دون رد لمعتز محروس من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد بني سويف إلى 23 نقطة.

وتعادل أسمنت أسيوط مع مركز شباب سٌمٌسطا بهدفين لكل فريق، وبذات النتيجة تعادل ديروط مع بترول أسيوط.

الفيوم تعادل أيضا مع تليفونات بني سويف سلبيا، وبذات النتيجة تعادل قنا مع كيما أسوان.

وتٌختتم مباريات الجولة غدا بمباراة الإعلاميين مع سوهاج.

وفي مجموعة القاهرة، تعادل طنطا مع السكة الحديد سلبيا في الجولة 15 لمجموعة القاهرة.

التعادل رفع رصيد طنطا للنقطة التاسعة في المركز الأخير، فيما ارتفع رصيد السكة الحديد للنقطة الـ17 في المركز الـ11.

في الدرجة الثانية الشرقية للدخان
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