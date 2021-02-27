منافس الزمالك – الترجي يهزم مستقبل سليمان بثنائية

أنهى الترجي الرياضي استعداداته للزمالك بالفوز على مستقبل سليمان بثنائية في الدوري.

وفاز الترجي على مستقبل سليمان بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سليمان، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري التونسي.

طع ياسين الخنيسي تقدم للترجي في الدقيقة الـ15، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل ويليام توجي ميل المهاجم الإيفواري هدفا ثانيا في الدقيقة الـ87، ليفوز الترجي بثنائية.

الفوز رفع رصيد الترجي للنقطة الـ37 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند النقطة الـ19 في المركز السابع.

ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك يوم 6 مارس المقبل في تونس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الترجي يتصدر المجموعة بأربع نقاط، فيما يأتي الزمالك ثانيا رفقة مولودية الجزائر بنقطتين.