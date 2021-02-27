مران الزمالك – راحة لـ زيزو وبرنامج لتفادي الإرهاق.. وسلبية المسحة استعدادا لوادي دجلة

حصل أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم السبت، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق، جايمي باتشيكو.

واكتفى اللاعب، بحسب الموقع الرسمي للزمالك، بأداء تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج موضوع للاعب خلال الوقت الحالي.

وفي نفس الإطار، وضع البرتغالي بيدرو مدرب الأحمال برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين نفذوه في مران السبت، حيث أدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، والإطالات ، وذلك في إطار البرنامج المتبع للتغلب علي الاجهاد بسبب ضغط المباريات.

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل المران، حيث تناولوا بعض التفاصيل الفنية الخاصة بمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 14 للدوري.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام قائدا الفريق برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادي، من أجل التعافي من الإصابة وتجهيزهما للفترة المقبلة.

وحرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس قبل المران كذلك، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، واهميتها في مشوار الفريق.

وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الإفريقي مؤقتا.

ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم في تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وأدى رباعي حراسة المرمي محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد أبو جبل، محمد عواد، والصاعد السيد عطية، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش المران، حيث ركزعبد السلام مع الحراس على بعض الجوانب الفنية، وقام بتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب التعامل مع التسديد قريب وبعيد المدى.

وفي نفس الإطار، أعلن عبد الحليم علي سلبية مسحة اللاعبين استعدادا للمباراة.