انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد

السبت، 27 فبراير 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وإيرزوروم سبور، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدروي التركي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام إيرزوروم.. وعودة فالكاو الزمالك: انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي نهائيا مرهون بموافقة اللاعب ردا على جالاتا سراي.. الزمالك لـ في الجول: يستطيعون شراء مصطفى.. ومن حقنا الرفض بهذه الحالة الصراع يشتعل.. بيشكتاش ينتصر بثلاثية ويتساوى مع جالاتا سراي

نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين

ق. 66 تقنية الفيديو تلغي الثالث بسبب لمسة يد على هنري أونيكورو.

ق. 64 جووول ثااالث لـ جالاتا سراي. طولية تصل إلى أردا توران الذي مهدها إلى إيمري كلينتش، وإيمري سدد في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووووول ثاااني لـ مصطفى محمد. بينية طولية ساقطة من لوينداما إلى مصطفى محمد الذي سدد مباشرة بقوة في سقف الشباك مسجلا الثاني.

ق. 40 تصويبة من أردا توران لكن في القائم.

ق. 37 ركنية نفذها عمر بيرام وأخرجها الدفاع ووصلت إلى إيمري كلينيتش الذي أرسل عرضية، قابلها هنري أونيكيرو برأسية تصدى لها الحارس، لتصل إلى مصطفى محمد الذي استلم الكرة وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 35 تصويبة أولى من خارج منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم.

بداية المباراة

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: قدمنا مباراة متكاملة ضد إشبيلية.. ولهذا لم أدفع بـ جريزمان 7 دقيقة | الدوري الإسباني
الثنائية الأولى.. مصطفى محمد يسجل هدفين ويقود جالاتا سراي للفوز على إيرزوروم 20 دقيقة | المحترفون
ميسي يهدم جدار بونو ويقود برشلونة للفوز على إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
في الدرجة الثانية - بني سويف يفوز في ظل تهديد اللاعبين بالطرد من سكن الإقامة ساعة | مصر
قائمة الأهلي - عودة الشحات وطاهر لمواجهة طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
بايرن يضرب كولون بخماسية.. وشالكه يقترب أكثر من الهبوط مع جروس ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - ريمونتادا الشرقية للدخان.. والمنيا يلاحق ساعة | مصر
جوارديولا: سيتي محظوظ للحصول على نقاط مباراة وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 2 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 3 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك