انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد
السبت، 27 فبراير 2021 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وإيرزوروم سبور، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدروي التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين
ق. 66 تقنية الفيديو تلغي الثالث بسبب لمسة يد على هنري أونيكورو.
ق. 64 جووول ثااالث لـ جالاتا سراي. طولية تصل إلى أردا توران الذي مهدها إلى إيمري كلينتش، وإيمري سدد في المرمى مسجلا الثالث.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 45 جووووول ثاااني لـ مصطفى محمد. بينية طولية ساقطة من لوينداما إلى مصطفى محمد الذي سدد مباشرة بقوة في سقف الشباك مسجلا الثاني.
GOL! Mostafa Mohamed ! dk'45 @mmostafa_11
Galatasaray 2-0 Erzurumspor
Sizce ofsayt var mı?
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Tüm goller ve önemli pozisyonlar için> @GOLAZOOOSports #GSvERZ pic.twitter.com/Hrohw6bg6Y— ６Ｐａｓ (@golvideolari_3) February 27, 2021
ق. 40 تصويبة من أردا توران لكن في القائم.
ق. 37 ركنية نفذها عمر بيرام وأخرجها الدفاع ووصلت إلى إيمري كلينيتش الذي أرسل عرضية، قابلها هنري أونيكيرو برأسية تصدى لها الحارس، لتصل إلى مصطفى محمد الذي استلم الكرة وسدد في المرمى مسجلا الأول.
GOL! Mostafa Mohammed ! dk'37 @mmostafa_11
Yine yazdı.
Galatasaray 1-0 Erzurumspor
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Tüm goller ve önemli pozisyonlar için> @GOLAZOOOSports #GSvERZ pic.twitter.com/aq2wr6CSQj— ６Ｐａｓ (@golvideolari_3) February 27, 2021
ق. 35 تصويبة أولى من خارج منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم.
بداية المباراة