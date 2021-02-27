قائمة الاتحاد - تواصل استبعاد الخماسي وغياب ويليامز أمام إنبي

تواصل غياب الخماسي عن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للقاء إنبي المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري.

والخماسي هم: خالد قمر - عماد السيد - محمد عطوة - محمود رزق - صبرى رحيل.

وكان النادي قد أعلن استبعادهم من المباريات بداعي الإجهاد عقب مواجهة أسوان والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتدريب على انفراد مع مخطط الأحمال.

ويغيب المهاجم الجاميكي روماريو ويليامز بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد صبحى - عمرو خليل - صبحى سليمان.

الدفاع: داميون لوى - هشام صلاح - السيد سالم - مروان النجار - كريم يحيى.

الوسط: خالد الغندور - مروان عطية - أحمد نبيل مانجا - حسام عاشور - فوزى الحناوى - عبد الغنى محمد - عمار حمدى - أحمد حجى - عبد السميع - أحمد راشد - عادل نيمار.

الهجوم: إيمانويل أوكوى - محمد الصباحى - رزاق سيسيه.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 19 نقطة.