قائمة الاتحاد - تواصل استبعاد الخماسي وغياب ويليامز أمام إنبي

السبت، 27 فبراير 2021 - 17:20

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

تواصل غياب الخماسي عن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للقاء إنبي المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري.

والخماسي هم: خالد قمر - عماد السيد - محمد عطوة - محمود رزق - صبرى رحيل.

وكان النادي قد أعلن استبعادهم من المباريات بداعي الإجهاد عقب مواجهة أسوان والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتدريب على انفراد مع مخطط الأحمال.

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ويغيب المهاجم الجاميكي روماريو ويليامز بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد صبحى - عمرو خليل - صبحى سليمان.

الدفاع: داميون لوى - هشام صلاح - السيد سالم - مروان النجار - كريم يحيى.

الوسط: خالد الغندور - مروان عطية - أحمد نبيل مانجا - حسام عاشور - فوزى الحناوى - عبد الغنى محمد - عمار حمدى - أحمد حجى - عبد السميع - أحمد راشد - عادل نيمار.

الهجوم: إيمانويل أوكوى - محمد الصباحى - رزاق سيسيه.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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