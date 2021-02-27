تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام إيرزوروم.. وعودة فالكاو

يقود مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي أمام إيرزوروم سبور.

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة إيرزوروم سبور، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري التركي.

مصطفى محمد سيقود هجوم جالاتا سراي، فيما يبدأ ييدلي كظهير أيمن.

وسط الملعب سيكون مدعوما بـ أردا توران وجيدسون فيرنانديش، فيما يتواجد ريان بابل وراديمال فالكاو العائد من الإصابة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: عمر بايرام – مارساو – نيكاديمو لوينداما – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينيكارو إيتيبو.

أمامه: هنري أونيكيرو – إيمري كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – أردا توران.

الهجوم: مصطفى محمد.