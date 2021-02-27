انتهت في الدوري الإسباني - إشبيلية (0)-(2) برشلونة.. فوز ميسي ورفاقه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

ق86: الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي

محاولات من إشبيلية لإدراك التعادل

ق60: ديست كاد أن يسجل الثاني لكن تسديدته تصطدم بالقائم

ق52: عرضية من فرينكي دي يونج تمر بسلام على مرمى إشبيلية

ق51: خيسوس نافاس يُسدد على مرمى تير شتيجن لكن الألماني يتصدى لها بسهولة

3 تغييرات دفعة واحدة لإشبيلية. بخروج جوميز والحدادي ودييجو كارلوس، والدفع بـ سوسو والنصيري وكريم رقيق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: حكم الفيديو المساعد يؤكد صحة هدف ديمبيلي

ق29: عثمان ديمبيلي يُسجل الأول لبرشلونة

ق5: سيطرة لبرشلونة على مجريات المباراة

انطلاق المباراة