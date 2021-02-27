انتهت في الدوري الإسباني - إشبيلية (0)-(2) برشلونة.. فوز ميسي ورفاقه
السبت، 27 فبراير 2021 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
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ق86: الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي
محاولات من إشبيلية لإدراك التعادل
ق60: ديست كاد أن يسجل الثاني لكن تسديدته تصطدم بالقائم
ق52: عرضية من فرينكي دي يونج تمر بسلام على مرمى إشبيلية
ق51: خيسوس نافاس يُسدد على مرمى تير شتيجن لكن الألماني يتصدى لها بسهولة
3 تغييرات دفعة واحدة لإشبيلية. بخروج جوميز والحدادي ودييجو كارلوس، والدفع بـ سوسو والنصيري وكريم رقيق.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30: حكم الفيديو المساعد يؤكد صحة هدف ديمبيلي
ق29: عثمان ديمبيلي يُسجل الأول لبرشلونة
ق5: سيطرة لبرشلونة على مجريات المباراة
انطلاق المباراة