مران الأهلي - وليد سليمان يواصل التأهيل.. وجوانب فنية وخططية لتنفيذها في لقاء الطلائع

واصل وليد سليمان برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غدا الأحد في إطار مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

وعقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، وتحدث فيه مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش.

وواصل وليد سليمان البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش المران.

وخاض سليمان جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض ‏الفقرات التأهيلية.‏

وبدأ مران الفريق بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس.

ويستأنف الأهلي مباريات الدوري بعد غياب أكثر من شهر بسبب مشاركته في مونديال الأندية ومواجهة المريخ وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب البطولة مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر لكنه خاض 9 لقاءات مقابل 12 للأخير.

وبعد مواجهة الجيش بخمسة أيام يستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.