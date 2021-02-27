التشكيل - ميسي وديمبيلي يقودان برشلونة.. وإشبيلية يهاجم بـ دي يونج والحدادي

السبت، 27 فبراير 2021 - 16:12

كتب : FilGoal

ميسي - إشبيلية - برشلونة

يقود الأيقونة ليونيل ميسي فريق برشلونة في اللقاء المرتقب ضد مضيفه إشبيلية اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني، بينما يهاجم المضيف بلوك دي يونج ومنير الحدادي.

ويبدو أن رونالد كومان مدرب برشلونة سيعتمد على ثلاثي دفاعي، بينما خولين لوبيتيجي نظيره في إشبيلية يدفع بالأرجنتيني بابو جوميز.

وتشكيل إشبيلية هو:

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حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سيرخيو إسكوديرو - دييجو كارلوس - جول كوندي - خيسوس نافاس

وسط الملعب: جوان جوردان - فرناندو - إيفان راكيتيتش

الهجوم: منير الحدادي - لوك دي يونج - بابو جوميز

بينما تشكيل برشلونة:

حارس المرمى: مارك أندريه تير-شتيجن

الدفاع: كليمون لونجلي - جيرار بيكيه - أوسكار مينجيثا

وسط الملعب: خوردي ألبا - بيدري - سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجينو ديست

الهجوم: عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

ويتطلع برشلونة ثالث ترتيب البطولة لمواصلة الضغط على أتليتكو مدريد المتصدر.

بينما يأمل إشبيلية الرابع تجاوز برشلونة في الترتيب.

ورصيد برشلونة هو 50 نقطة ويتصدر أتليتكو الترتيب برصيد 55 نقطة وله لقاء مؤجل، بينما يملك إشبيلية 48 نقطة.

وسيلعب برشلونة ضد مضيفه إشبيلية مرة أخرى يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
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