مهاجم دالاس: إذا انضم ميسي إلى الدوري الأمريكي سأقُبل قدمه

دعا الأرجنتيني فرانكو خارا لاعب دالاس الأمريكي مواطنه ليونيل ميسي بالانضمام للدوري الأمريكي، قائلا إنه "سيُقبل قدمه".

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال خارا إلى "90min": "إذا انضم ميسي إلى الدوري الأمريكي سأقُبل قدمه، هذا سيكون جنونيا".

وأضاف "بالطبع في مسيرتي عندما لعبت في المنتخب، حظيت بفرصة المشاركة مع لاعبين مثله، لكن وجوده وجها لوجه أمر مختلف تماما".

وأردف "الدوري الأمريكي جلب زلاتان إبراهيموفيتش وجونزالو إيجوايين ولنأمل في حصول ميسي على الفرصة".

وواصل "ميسي مثل كريستيانو رونالدو، تلك فرصة أن تعيش خارج كرة القدم، وأن تكون شخصا عاديا".

وأتم "أنا، أنت، الجميع يذهب للأكل ودور العرض والتسوق، وهو ما توفره الولايات المتحدة".

ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ولم تتحدد بعد كيف سيكون مستقبل اللاعب البالغ 33 عاما.

خارا البالغ 32 عاما لعب لأندية بنفيكا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وباتشوكا المكسيكي.

وارتدى قميص منتخب الأرجنتين في 4 مباريات بين عامي 2010-2011 وسجل هدفا دوليا وحيدا.