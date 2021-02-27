"سعيا للمزيد لتستمر القصة".. جينياك يجدد تعاقده مع تيجريس لـ 3 مواسم

أعلن نادي تيجيرس أونال المكسيكي تجديد تعاقد الفرنسي أندريه بيير جينياك لمدة 3 مواسم.

النادي عبر بيانه قال "أندريه بيير جينياك يسعى للمزيد مع أونال تيجيرس، لتستمر القصة".

وقال أليخاندرو رودريجيز رئيس النادي: "إنه فخر لوجودك هنا وأنك ستفعل ذلك لفترة أطول، شكرا لك على انضباطك وتفانيك في هذا الفريق".

وكان الفرنسي البالغ 35 عاما قد انضم لصفوف تيجيريس في 2015 ومع تجديد تعاقده سيظل مرتديا قميص النادي حتى صيف 2024.

📰 @10APG va por más en los Tigres de la UANL, por lo que esta mañana firmó su renovación con el equipo por tres años, quedando claro que la historia continúa.#PerfilTigre 💪🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 26, 2021

فيما عبر مهاجم تولوز ومرسيليا السابق عن سعادته بالتجديد قائلا عبر حسابه على "تويتر": "أعطيت كلماتي بأنني مستمر هنا، والنادي أعطاني الثقة في ذلك".

وأتم "اليوم أجدد التزامي مع الفريق للفوز بمزيد من الألقاب وتسجيل مزيد من الأهداف والعمل بقوة لجعلكم فخورين بالقميص".

الفرنسي سجل 147 هدفا في 250 مباراة بجميع المسابقات، ليصبح الهداف التاريخي للنادي الذي تأسس منذ 60 عاما.

وحصد لقب هداف الدوري المكسيكي مرتين وهداف دوري أبطال كونكاكاف مرة واحدة، ولقب الدوري 4 مرات والسوبر 3 مرات.

تواجد الفرنسي في التشكيل المثالي لخمس مواسم، وحصد جائزة أفضل مهاجم في موسمين وأفضل لاعب موسم 2015-16.

وفي نسخة 2020 من كونكاكاف حصد لقب الهداف وأفضل لاعب وتواجد في التشكيل المثالي.

وحصد جينياك جائزة هداف نسخة 2020 من كأس العالم للأندية وثاني أفضل لاعب، بعدما قاد النمور لوصافة المسابقة خلف بايرن ميونيخ كأفضل إنجاز لأندية أمريكا الشمالية في مونديال الأندية.