آس: مفاوضات تجديد عقد فاران قد تدفع ريال مدريد لبيعه في الصيف

السبت، 27 فبراير 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

رافاييل فاران - لاوتارو مارتينيز - ريال مدريد - إنتر

يبدو أن مستقبل رافاييل فاران مع ريال مدريد بات محل شك، أكثر من أي وقت مضى بسبب مفاوضات تجديد عقد اللاعب. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال التقرير إن عقد فاران ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2022، ومفاوضات تجديده لم تكن جيدة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الشكوك ساورت ريال مدريد حول مستقبل اللاعب بداية من عام 2019 حتى أنه كان قريبا من الرحيل لولا عودة زيدان.

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وأوضح التقرير أن ريال مدريد لاحظ أن صيف 2021 هو الفرصة الأخيرة للحصول على أموال جيدة جراء بيع فاران في حالة عدم تجديده، وقد يبيعه في حالة وصول المفاوضات لطريق جيد وفقا لرؤية النادي.

وألمح التقرير أن ريال مدريد لا يرغب في التخلي عن خدمات اللاعب خاصة وأن الإدارة الفنية تراه خليفة مناسبا لسيرخيو راموس، إلا أن عدم تجديد عقده يعني أن النادي مجبرا لتحقيق ربح مادي قبل رحيله مجانا.

فاران صاحب الـ27 عاما انضم على ريال مدريد قادما من لانس الفرنسي بمبلغ 10 ملايين يورو.

وشارك الدولي الفرنسي خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

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