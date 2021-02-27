سلبية مسحة الأهلي استعدادا لـ طلائع الجيش

أعلن الأهلي سلبية مسحة الفريق استعدادا لمواجهة ضيفه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الأهلي مباريات الدوري بعد غياب أكثر من شهر بسبب مشاركته في مونديال الأندية ومواجهة المريخ وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب البطولة مبتعدا بثماني نقاط عن الزمالك المتصدر لكنه خاض 9 لقاءات مقابل 12 للأخير.

وبعد مواجهة الجيش بخمسة أيام يستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجمع الأهلي 3 نقاط في أول جولتين بالفوز على المريخ والخسارة أمام سيمبا.

ويحمل الأهلي لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.