خبر في الجول - شفاء دونجا من فيروس كورونا وانضمامه لمعسكر الإسماعيلي

أظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب محمود عبد العاطي "دونجا" تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19". وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قبل 10 أيام إصابة دونجا بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق في العين السخنة اليوم السبت، استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويواجه الإسماعيلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة دراجان يوفيتش قد غير برنامجه لخوض المعسكر المغلق بعد إعلان اتحاد الكرة لجدول مباريات الفترة المقبلة من الدوري، بعد أن كان الفريق يستعد لخوض مواجهة الأهلي يوم 10 مارس.

دونجا صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات مع الدراويش.