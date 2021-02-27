مدرب المصري: هذا سبب تألق الفريق خلال الموسم الجاري.. وعنتر لازال لديه الكثير ليقدمه

السبت، 27 فبراير 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

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قال محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي المصري إن الفارق بين ما حدث للفريق خلال الموسم الماضي والجاري هو مقدار العمل الذي قام به الجهاز الفني والفريق، كما أشار إلى أن الطموح والدافع هو ما يجعل المصري في مركزه الحالي.

وصرح عبد الكريم عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حينما تولينا المصري في نهاية الموسم الماضي كان موقفه لم يكن جيدا، إنه ناد كبير لا يجدي نفعا أن أقول يصارع على الهبوط لكن كان صعبا".

وواصل "الفارق هو العمل، العمل دائما ما يرجح كفتك".

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وأكمل "تمكنا من تحقيق 5 انتصارات في الدور الثاني، ثم فترة إعداد جيدة ودعمنا صفوف الفريق بلاعبين جيدين ووضعنا اللاعبين على الطريق الصحيح".

واستطرد "حتى مباراة سيراميكا كليوباترا الجميع كان راضيا عن الأداء ونحن كذلك لكننا نطمح للمزيد، لكن القادم أصعب، الدوري شرس هذا الموسم ونتائجه ليست مضمونة، العمل والطموح والدوافع هو ما يجعل المصري في هذا المركز".

وأتم حول الصبر على محمد عنتر وقدراته قائلا: "نحترم النقد دوما، طالما بناء ومحترم، عنتر لاعب كبير وجيد، منذ أن كان معنا في الأسيوطي نعرف إمكانياته جيدا، أي لاعب لا يشارك لفترة يبتعد عن مستواه، لكن لأننا نعرف إمكانياته أصر علي ماهر على إشراكه لأننا نعرف أن لديه أكثر من ذلك، بدأ في العودة لمستواه لكن أمامه المزيد، ولا يوجد أي مشكلة مع النقد المحترم".

المصري تعادل خلال مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بنتيجة 2-2 مع ضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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