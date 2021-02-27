محمد إبراهيم: نطمح للتواجد في المربع الذهبي.. وصالح جمعة إضافة كبيرة لأي مكان

قال محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا إن فريقه يطمح للتواجد في مركز مؤهل للمسابقات الإفريقية خلال الموسم المقبل، كما أوضح أن أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الزمالك ولكنه مرتبط بعقد مع فريقه. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح إبراهيم: "بالطبع لا يوجد مشاكل في وجود صالح جمعة، إنه لاعب كبير وسيلعب في أي فريق، صالح إضافة كبيرة لأي ناد، ولدينا مدرب محترم جدا ويعرف كيف يوظف اللاعبين ووظفنا بشكل جيد ونشارك معا ولا توجد مشكلة، أتمنى تواجد لاعبين عديدين مثل صالح في الفريق".

وواصل "نعمل في منظومة لا تشعر أنها في مصر، كل شخص يعرف ما له وعليه وأشكر محمد أبو العنين على هذه المنظومة وحمدا لله الإدارة توفر كل شيء ولهذا نلعب بهذا الشكل وأتمنى أن نصل لشكل أفضل من هذا بكثير".

وأكمل "هيثم شعبان من المدربين الذين يحبون كرة القدم، لديك منظومة محترمة تستحق التواجد في مكان جيد".

وأردف "الإمكانيات الموجود تجعلنا نتواجد في مكان جيد في جدول الترتيب وهذا ما نسعى له ونخوض كل المباريات للحصول على النقاط الـ3".

وتابع "التواجد في مركز مؤهل لإفريقيا؟ هذا هو هدفنا ونطمح للتواجد في بطولة إفريقية خلال الموسم المقبل".

واستكمل "الهدف ليس سهلا لكننا سنتعب ونحاول تحقيقه".

واسترسل "لم أقلق قط حينما اهتزت النتائج في مرحلة ما، لأن الفريق تكون حديثا لكن حمدا لله التأقلم لم يتطلب وقتا طويلا".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وتابع إبراهيم حديثه حول أحمد ريان مهاجم فريقه المعار من الأهلي: "أحمد ياسر ريان لاعب كبير وهداف ولديه أفضل من ذلك، أتمنى له التوفيق لأنه لاعب محترم والجميع يحبه ومجتهد".

وواصل "بعيدا عن تسجيل الأهداف فحب الناس أمر مختلف، الجميع يساعده لكي يتواجد في مكان جيد، لأنه لاعب على قدر المسؤولية ولديه رقم محترم هذا العام 7 من 10 أهداف، لدينا العديد من مسجلي الأهداف أيضا دابو وشادي".

ورد على سؤال لماذا يتألق لاعب بعد خروجه من فريق إلى آخر؟ قائلا: "الأمر منوط بالاستقرار حينما تنضم إلى فريق وتلعب كثيرا الاستقرار يمنحك الحرية لتمنح كل ما لديك، أهم شيء أن تتعب وتعمل".

وأردف حول فترته مع الزمالك ورحيله إلى المقاصة: "في آخر عام لي مع الزمالك أكرمني الله بـ3 بطولات، لم أكن ألعب كثيرا لكن كان هناك ضغط والبعض يحملك أشياء لم يفترض أن تتحملها، لكن الزمالك بيتي وله فضل كبير علي بعد الله فيما وصلت له".

وأجاب عن سؤال هل تطمح لإنهاء مسيرتك في الزمالك؟ قائلا: "طبعا، الزمالك بيتي وأي لاعب ستسأله عن أمر كذلك سيقول نفس الأمر، لكن لدي عقد لـ3 مواسم وأي شيء سيكون عن طريق النادي، وحاليا كل تركيزي مع سيراميكا كليوباترا والموجودين ولابد أن أركز لكي أظهر تألقي".

واسترسل حول موقف الزمالك في دوري الأبطال قائلا: "الأمر بسيط إن فاز الزمالك بمباراة في دوري الأبطال سيتصدر المجموعة والطريق ما زال طويلا".

وأتم "لازلت على تواصل نعم مع بعض اللاعبين، أكثر من أتواصل معهم هما شيكابالا وجنش، لا يوجد كثيرين بحكم الشغل والانشغال بالعمل، العلاقة جيدة وفي البداية والنهاية الأمر منوط بوجهات النظر".

وشارك محمد إبراهيم خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات.