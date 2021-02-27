لاوتارو يحسمها: مفاوضات برشلونة باتت ماضيا.. سأجدد لـ إنتر

السبت، 27 فبراير 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

حسم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان مستقبله بالقول إنه سيجدد عقده مع فريقه الإيطالي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل قبل أشهر.

وقال الأرجنتيني في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"تفاوضت مع برشلونة، وقلت لـ(مدرب إنتر أنتونيو) كونتي: أفكر في إنتر فقط، المفاوضات لن تؤثر علي".

وواصل "هذا في الماضي، الآن سأجدد عقدي مع إنتر. لا أعرف متى الإعلان الرسمي. مستقبلي هنا".

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وأتم "أرى نفسي في ميلانو لوقت طويل. أحب كل شيء في المدينة. الطعام، الجمهور، الفريق. لدي فقط مشاعر إيجابية".

وكان مهاجم إنتر البالغ عمره 23 عاما قريبا من برشلونة في الصيف الماضي وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

لكنه استمر للموسم الثالث على التوالي مع إنتر.

وشارك لاوتارو في 33 مباراة في الموسم الجاري وسجل 15 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وينتهي عقده الحالي مع الفريق في 2023.

ويتصدر فريقه ترتيب الدوري الإيطالي مبتعدا بأربع نقاط عن ميلان الوصيف.

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان
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