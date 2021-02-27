سولشاير: إبراهيموفيتش رائع.. لقاء ميلان كأنه في دوري الأبطال

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان قبل مواجهة الناديين في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأوقعت قرعة الدوري الأوروبي الناديين العريقين في مواجهة بعضهما البعض، لقاء سيجمع بإبراهيموفيتش بفريقه السابق.

وقال النرويجي سولشاير لشبكة سكاي سبورتس:"نواصل تقاليدنا بالوقوع ضد فرق صعبة. كأنها مواجهة في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر جيد".

وواصل "مهم لفريقنا أن يكون متطلبا باستمرار ولا يشعر أن الأمر مكتسب. مواجهة ميلان ليست سهلة، إنه في القمة، يقدم موسما طيبا. لديه أصدقاء سابقون لنا. تاريخ الفريق رائع لذا نتطلع للمواجهة".

واستمر "إبراهيموفيتش قدم عملا رائعا. لو عدنا لوقته هنا، حين تعرض لإصابة هددت بإنهاء مسيرته وكيف تعافى منها، كيف لعب بعد ذلك، كيف جعل ميلان منافسا على الدوري مرة أخرى".

وسيستضيف يونايتد لقاء الذهاب في ثمن نهائي الدوري الأوروبي في 11 مارس وبعد أسبوع يخوض الإياب في سان سيرو.