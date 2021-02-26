ماركا تكشف عن منعطف جديد في مفاوضات ريال مدريد للتجديد مع راموس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن منعطف جديد في مسار مفاوضات ريال مدريد لتجديد عقد مدافع وقائد الفريق سيرخيو راموس.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، واصلا الحديث من جديد حول إمكانية تجديد الللاعب.

سيرخيو راموس كان قد رفض بالفعل عرض ريال مدريد الأول لتجديد تعاقده مع الفريق. ليقر البعض بتطور العلاقة بين راموس وبيريز.

الصحيفة أشارت إلى أن اجتماع الثلاثاء الماضي بين الثنائي، أظهر استمرار العلاقة العملية بينهما مازالت ودية، وصادقة، وفي طريقها الصحيح حسب ماركا.

المحادثة التي جرت بين الطرفين كانت مريحة حسبما وصفتها "ماركا"، وأوضح بأن القرار النهائي سواء كان بتجديد اللاعب أو، سيكون معلنا قريبا.

ريال مدريد حاليا يعاني مشكلة مالية مثل أغلب الأندية على مستوى العالم بسبب أزمة وباء كورونا، ما يدفعهم لتقليل سقف المرتبات داخل الفريق.

في المقابل فإن مطالة راموس براتب مرتفع وعقد لمدة ثلاث سنوات، هو أمر لا يمكن لـ بيريز توفيره حسب "ماركا".

الفكرة التي يحاول بيريز اتباعها، هي تكثيف المفاوضات مع راموس والتوصل معه لحل نهائي قبل شفائه من الإصابة التي يعاني منها حاليا.

التقارير تتحدث عن احتمالية عودة راموس في 16 مارس المقبل بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا، لكن نتيجة الذهاب قد لا تدفع زيدان للتعجل في إشراك قائد فريقه.

ريال مدريد مازال محتفظا بعرضه الأول على راموس، في حين لم أن راموس لم يقبل بأي عروض خارجية حتى الآن رغم أحقيته في ذلك منذ شهر يناير الماضي، ومع مرور كل يوم جديد، يبدو بأن راموس في طريقه للتجديد.

سيرخيو راموس يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2005 قادما من إشبيلية.

صاحب الـ34 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ويجري راموس حاليا عملية التأهيل بعدما أجرى جراحة في غضروف الركبة في وقت سابق.